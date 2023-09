Un policia denuncia el petó "sobtat i no consentit" d'una dona durant l'1-O

Demana investigar un delicte contra la llibertat sexual: "La meva reacció, a més de fàstic, va ser de contenció per l'extrema violència"

MADRID, 12 set. (EUROPA PRESS) -

Un agent de la Policia Nacional ha presentat una denúncia pel petó a la boca "sobtat i no consentit" que una dona li va fer durant el dispositiu contra el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, en considerar que pot ser constitutiu d'un delicte contra la llibertat sexual.

"La meva reacció, a més de fàstic, va ser de contenció per l'extrema violència", assenyala en relatar que va ser insultat per la dona i després, quan ella es va adonar que hi havia càmeres va decidir agafar-lo amb les dues mans, "immobilitzant-lo", per fer-li un petó a la boca.

L'escrit, consultat per Europa Press, s'ha presentat amb data d'11 de setembre davant el jutjat d'instrucció 7 de Barcelona per un agent de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) que va ser desplegat a Barcelona l'octubre del 2017 per impedir el referèndum independentista.

L'agent reclama que la dona sigui identificada, per a la qual cosa ofereix una imatge i l'enllaç d'un vídeo publicat en un canal de Youtube en què s'aprecia el petó, i també que s'imposi la mesura cautelar d'allunyament de mil metres i la prohibició de comunicar-se amb el denunciant per qualsevol mitjà a fi de protegir la víctima, és a dir, el policia.