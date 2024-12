Podemos i Sumar mantenen la distància i atien les seves diferències després d'un any de la ruptura al Congrés

IU defensa obertament la reconciliació en una candidatura única, basada en primàries i sense vetos creuats

MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

Podemos i Sumar mantenen la seva fractura després de complir-se un any de la ruptura al Congrés, plasmada en la sortida dels morats al Grup Mixt, i accentuen les seves estratègies divergents a l'hora d'encarar la legislatura i prioritzen el rearmament dels seus respectius projectes.

Per tant, la distància entre els dos partits és la constant actual malgrat que IU ha apostat obertament per tornar a forjar una única candidatura a l'esquerra alternativa amb premisses clares: primàries per elaborar llistes i sense vetos creuats.

Va ser el passat 5 de desembre del 2023 que cap a les 17 hores la formación morada va anunciar que abandonava el grup plurinacional al Congrés després de concórrer junts en les generals i un llarg període de fortes tensions, que es van agreujar amb les denúncies de veto a l'exministra d'Igualtat Irene Montero i la pèrdua de la seva presència al Govern central.

RUPTURA AMB ENCREUAMENT D'ACUSACIONS

El coportaveu de Podemos, Javier Sánchez Serna, va ser l'encarregat de formalitzar la ruptura justificant que era impossible tenir autonomia política sota el mantell de Sumar, que al seu torn va censurar que els morats van trencar la unitat de manera unilateral i els van arribar a acusar de transfuguisme, encara que van desistir de denunciar-los formalment.

El cisma entre les dues formacions es va plasmar en el cicle electoral d'aquest any, en què van competir en les eleccions de Galícia, Euskadi i en les últimes europees, atès que els morats van decidir no concórrer a Catalunya. A nivell autonòmic el resultat de tots dos va ser paupèrrim: Sumar va obtenir un sol diputat al País Basc, mentre que Podemos va quedar com a força extraparlamentaria.

En el cas dels comicis comunitaris, Podemos va aconseguir sobreviure en aconseguir dos escons amb la candidatura liderada per Irene Montero mentre que Sumar en va aconseguir tres. Aquest mal resultat de Sumar el 9J va motivar que Yolanda Díaz dimitís com a coordinadora general de la formació per centrar-se en el seu paper de vice-presidenta segona. Tot això, a més, unit a diverses enquestes publicades que pronostiquen una forta caiguda de l'espai.

FREDOR EN LES RELACIONS ENTRE ELS DOS PARTITS

Després d'un any del divorci polític, les relacions entre Sumar i Podemos es caracteritzen per la fredor, mirant d'esquivar qualsevol referència implícita entre formacions i eludint, durant les seves compareixences públiques, preguntes relatives a si és possible tornar a compartir candidatura.

La consigna més repetida per tots dos és que ja han passat pàgina respectivament, que no hi ha eleccions a la vista i rebutgen debats que només importen a la interna per dedicar-se a la política.

A més, Sumar celebrarà a finals de març la segona assemblea estatal del 2025 mentre que els morats també haurien de celebrar en principi la seva cita congressual. Totes dues cites seran clau per comprovar polítiques d'aliances i objectius polítics per al futur.

IU DEMANA UNITAT I ALERTA: LA FRAGMENTACIÓ NO ÉS UNA OPCIÓ

Per la seva banda, IU públicament ha apostat per la reconciliació entre Sumar i Podemos per tornar a aconseguir una candidatura única de l'esquerra alternativa, en entendre que un context de fragmentació seria letal per estar penalitzat per l'actual llei electoral i faria molt difícil revalidar el govern progressista.

El seu coordinador federal, Antonio Maíllo, ha demanat superar el context actual de "suma de febleses", arremangar-se per la unitat en comptes de "mirar-se el melic". També va exhortar que la "ràbia" entre dirigents no impedís la confluència, no anteposar ambicions personals i preservar coalicions transversals a nivell autonòmic, com a Andalusia, Navarra i Extremadura.

No és l'únic dirigent que s'ha expressat en aquest sentit, atès que el dirigent dels comuns Gerardo Pisarello ja va advocar a finals de maig per propiciar un "horitzó de retrobament" amb Podemos, en ser partidari de la màxima unitat a l'esquerra del PSOE.

Al seu torn IU ha demanat obertament canviar el nom de la coalició Sumar, perquè no coincideixi amb la marca de la formació creada per Díaz i sectors d'aquesta formació estan convençuts que si no és ara, acabarà ocorrent a mig termini.

Altres veus de tots dos espais admeten que un acostament amb Podemos és complicat ara i admenten que en aquest punt influeix molt la mala relació d'àmbit personal entre les seves principals figures. Això sí, admeten que més d'una candidatura a l'esquerra del PSOE en un context d'auge de la dreta seria catastròfica.

Per això, diagnostiquen que les posicions semblen renyides, perquè no hi ha una pressió externa com és una convocatòria electoral. Però una vegada s'acosti la cita amb les urnes, serà el moment de veure les posicions reals dels partits. Així, auguren que hi haurà almenys converses quan l'horitzó de les generals estigui definit.