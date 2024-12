Podemos demanda una Constitució nova que posi fi al "règim del 78" i a la monarquia per una república plurinacional

MADRID 6 des. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamat impulsar una Constitució nova per deixar enrere definitivament el "règim del 78", que només respon al bipartidisme i vol "protegir la monarquia" sustentada pel PP i el PSOE.

En contraposició, ha defensat evolucionar cap a una república plurinacional, en què la Prefectura de l'Estat es pugui triar democràticament i blindi els drets "feministes", com l'avortament, i ecologistes.

"Espanya necessita una Constitució nova que ens permeti deixar enrere aquest règim que tenia per objectiu protegir els privilegis de les elits econòmiques del nostre país, que buscava protegir a la monarquia que ha estat sustentada tant pel PP com pel PSOE i, per descomptat, també mantenir una justícia d'herència franquista que no ha canviat essencialment al nostre país", ha llançat en unes declaracions als mitjans durant l'acte de commemoració a la Carta Magna al Congrés.

Belarra ha sostingut que existeix un percentatge de la població rellevant i "recalcitrant" que vol acabar amb aquest "règim del 78", la qual cosa només pot venir d'una reforma d'una Constitució que ara és el "cadenat" per preservar el sistema polític actual.

La líder de Podemos i diputada al Congrés ha indicat que el nou text constitucional ha de preservar tots els serveis públics. I per descomptat incorporar els "consensos" feministes, com el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs, i l'ecologisme, una prioritat en vista de l'actual emergència "climàtica".