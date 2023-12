Podemos defensa una esquerra "valenta" de cara a les europees

MADRID, 12 des. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha defensat la necessitat de construir una alternativa d'esquerra "valenta" amb vista a les eleccions europees abans del pròxim acte del partit a Madrid, en què reivindicarà el projecte polític després de trencar amb Sumar al Congrés i de passar al Grup Mixt.

En una roda de premsa a la cambra baixa i preguntat per si tenia detalls de l'esdeveniment, el coportaveu de la formació morada i diputat, Javier Sánchez Serna, ha manifestat que l'única cosa que pot anticipar és que serà una cita "important" per al partit i el començament d'una nova etapa per a Podemos, que serà un "abans i un després".

Així mateix, ha manifestat que Podemos plantejarà que arran de l'alternança del "bipartidisme" del PSOE i el PP, que sembla tornar amb força, és clau que en els comicis europeus hi hagi una alternativa nítidament d'esquerra, que no passi pels "consensos socioaldemòcrates i verds que ja han vist que no es diferencien gaire" en temes com la guerra d'Ucraïna o la situació a Palestina.

De fet, ha remarcat que cal una proposta política que tingui de referents el líder de França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, o els governs progressistes de l'Amèrica Llatina com l'encapçalat per Gustavo Petro a Colòmbia.

"Una esquerra valenta i que vingui a transformar i no a assumir els marcs ja establerts per la socialdemocràcia (...) L'acte (de dissabte) és important per a Podemos, s'està preparant i esperem que sigui també un abans i un després", ha conclòs el dirigent de Podemos.