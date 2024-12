Podemos critica que el lawfare continuarà si el PSOE es preocupa de la "corrupció judicial" només quan l'afecta

MADRID 14 des. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podemos, Ione Belarra, ha criticat que el PSOE mostra preocupació pel lawfare només quan els afecta i que serà incapaç d'aturar-lo mentre rebutgi denunciar la "corrupció judicial" tot el temps i en tots els casos.

En una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recollida per Europa Press, ha insistit que els socialistes van enviar un missatge "molt incorrecte" en pactar amb el PP la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), ja que va evidenciar que es "van rendir" a l'hora de "lluitar" contra la dreta judicial i política.

Precisament aquesta setmana el president del Govern central, Pedro Sánchez, va afirmar que el PP juga amb les "cartes marcades" en la seva labor d'oposició, amb ajuda d'alguns jutges, i ho va qualificar de preocupant.

Respecte al cas Koldo, Belarra ha manifestat que sempre han posat de manifest que la corrupció és un senyal d'identitat del bipartidisme, a causa de la seva profunda concepció "patrimonial" de les institucions.

Per tant, ha destacat que la seva formació s'ha pronunciat amb "absoluta duresa", però alhora no són "ingènues" i saben que en altres causes hi ha un interès a aplicar "lawfare" com la "millor estratègia per fer caure governs i polítics" que representen idees progressistes.

QUAN VA AFECTAR PODEMOS "NO VA FER RES"

Així, ha lamentat que Podemos ho ha viscut en "primera persona", com en el cas de les formacions independentistes, i que llavors "ningú va fer res" ara, "lògicament, van a pel PSOE".

Per tant, ha inferit que veu al PSOE actualment preocupat pel lawfare, però per motius incorrectes, simplement perquè els ha tocat "a ells" i no pel fet que aquesta pràctica de guerra judicial existeixi a Espanya.

És més, ha sentenciat que no veu el PSOE alertat perquè s'investigava "il·legalment" diputats de Podemos o es "perseguís judicialment" l'independentisme.

"Veig el PSOE preocupat perquè l'hi estan fent a ells i això és un problema per a la nostra democràcia. Això no va que t'ho facin a tu ni va de parlar només contra els jutges quan t'ho fan a tu, va de denunciar la corrupció judicial i de denunciar la dreta judicial sempre", ha resolt.

Finalment, ha retret que el PSOE no fes valer la majoria disponible al Congrés per reformar la llei i propiciar la renovació del CGPJ sense necessitat de comptar amb el PP.