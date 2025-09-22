Podem veu "racisme institucional" en la proposta de cedir competències d'immigració a Catalunya

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora de Podem Catalunya, María Pozuelo, ha assegurat que la proposició de llei del PSOE i Junts per al traspàs de competències d'immigració a Catalunya conté una "connotació de racisme institucional".
En unes declaracions aquest dilluns, ha argumentat així el vot en contra d'aquesta iniciativa, i l'ha emmarcat en una pugna amb Aliança Catalana (AC) "per veure qui és més racista".
Pozuelo ha acusat el PSOE i Junts de voler aprovar una llei "racista que fa servir les persones migrants com a arma electoral", i ha subratllat que Podem Catalunya defensa l'autogovern sense racisme.