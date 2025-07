Podem veu "molt complicat" aliances estatals amb Sumar, per les desavinences amb les polítiques del seu govern

A Andalusia subratlla que hi ha temps per parlar de coalicions, però deixa clar que només confluiran amb els que tinguin afinitat política

MADRID, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Organització i coportaveu de Podem, Pablo Fernández, ha reconegut que a escala estatal és "molt complicat" poder aconseguir aliances electorals amb Sumar, atès que la seva formació s'està oposant de manera "frontal" i "radical" a les polítiques que està desplegant el Govern central.

"Nosaltres ens estem oposant radicalment i frontal a la deriva de les polítiques del Govern central (...). Pactar amb algú que està dins del govern del rearmament, de l'OTAN, del règim de guerra i de la corrupció doncs evidentment és molt complicat", ha assenyalat durant una entrevista amb Europa Press a la pregunta de si la formació morada tancava la porta ja a confluir amb Sumar.

Després d'un llarg període de tensió entre les dues formacions des de la negociació de la candidatura conjunta per a les passades eleccions generals del 23J, Podem va decidir trencar amb Sumar i passar-se al Grup Mixt al Congrés a finals del 2023.

Des de llavors, Podem i Sumar no han tornat a confluir ni en els comicis europeus ni en les eleccions gallegues i basques, en què van competir electoralment.

Després d'aquest cicle electoral, Sumar va celebrar la seva segona assemblea estatal, en la qual va fer una crida a reeditar la coalició del 23J, inclòs Podem. Mentre els morats ja han llançat com la seva candidata l'exministra Irene Montero de cara a les generals i al seu últim congrés van reafirmar la distància respecte al projecte creat per la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el seu perfil contrari al Govern central.

I amb aquest context, el número tres del partit manté la fredor davant de l'apel·lació de Sumar de tornar a intentar aliances electorals, en veure complicat l'entesa entre totes dues forces arran de les respectives posicions estratègiques.

ANDALUSIA: PER CONFLUIR HI HA D'HAVER AFINITAT POLÍTICA

En relació amb com enfoca Podem els pròxims comicis andalusos de l'any vinent, en un context en què IU i Sumar han iniciat els treballs per revalidar la coalició per Andalusia de moment sense Podem, ha explicat que la postura de la seva formació és la de "sempre" i consistent a conformar la candidatura "més àmplia i heterogènia possible", tenint present l'"afinitat ideològica i política" amb els actors amb els quals s'aspira a confluir.

"Nosaltres estem disposats a parlar i intentar arribar a acords amb els partits que s'oposin al règim de guerra, que s'oposin a l'OTAN i que s'oposin a la corrupció", ja que és obvi que per fer una coalició "hi ha d'haver una sintonia política i ideològica", ha manifestat.

Preguntat sobre si aquesta sintonia existeix per exemple amb IU, que és una formació que històricament ha exigit la sortida de l'Aliança Atlàntica i en contra de l'augment de la despesa militar, Fernández ha respost amb una màxima per la qual es regeix la política i és que "un no és el que diu sinó el que fa".

"Si estàs en contra del règim de guerra i si estàs d'acord amb sortir de l'OTAN, si estàs en contra del rearmament i la corrupció però romans en un govern que et fica en un règim de guerra, en el rearmament i estàs fins a les celles de corrupció... Jo ho veig una mica contradictori, però parlarem amb tothom que coincideixi programàticament i ideològica amb nosaltres", ha postil·lat.

Per això, el coportaveu de Podem ha manifestat que cal ser prudent per veure com discorren les converses i que hi ha temps per parlar, atès que encara és aviat per concretar la qüestió de les coalicions, ja que els comicis a Andalusia estan prevists per a maig o juny.

TÉ EL SEU FULL DE RUTA

I des del respecte al que facin altres formacions polítiques, la formació morada té el seu "full de ruta", que és construir una "esquerra forta i veritablement transformadora". "Encara hi ha temps per poder teixir aliances i per poder construir una candidatura àmplia", ha emfatitzat.

Fernández ha subratllat que, en aquest objectiu, tan rellevant és el diàleg amb els partits com amb els sectors de la societat civil andalusa, atès que la seva meta és una candidatura plural que permeti desallotjar el president autonòmic, Juanma Moreno, el que acusa de provocar "retallades terribles en els serveis públics andalusos i que ha empobrit la majoria social".

"Hi ha una urgència vital i imperiosa de desallotjar Moreno Bonilla del Govern. Els andalusos no aguantarien un altre govern de Moreno Bonilla i per això cal tenir una candidatura també amb claredat ideològica en un moment en el qual el PSOE és pràcticament indistingible del PP en moltes coses", ha ressaltat.