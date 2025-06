Podem situa Sánchez a "l'omertà" i demana arribar "fins al final" en el cas Begoña després de la imputació de Bolaños

MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha criticat aquest dimarts que el president del Govern central, Pedro Sánchez, s'hagi sumat "a l'omertà" i la "llei del silenci" sobre la corrupció i ha defensat la necessitat "d'investigar fins al final" el cas que afecta la seva esposa, Begoña Gómez, i en què ha estat imputat el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños.

A Belarra se li ha preguntat sobre la imputació del ministre en una roda de premsa al Congrés i després d'aclarir-li que se l'imputava en el cas Begoña i no en el que afecta el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha aprofitat per reiterar les diferències, que, a parer seu, hi ha en les diferents investigacions judicials que hi ha obertes a l'entorn del Govern central i el PSOE.

I ho ha fet presumint que la "distància total" que manté amb el Govern central li permet fer valoracions "bastant justes" sobre aquest particular. Així, ha remarcat que la investigació a García Ortiz és un clar exemple de "lawfare".

DIFÍCIL SEPARAR EL GRA DE LA PALLA

"És un exemple claríssim de guerra bruta judicial per tapar la corrupció de la presidenta de comunitat més corrupta", ha sentenciat, en referència a la madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Això sí, respecte a la resta de casos que envolten els socialistes, Belarra ha admès que és "difícil separar el gra de la palla".

Ara com ara a Podem tenen clar que és un "gravíssim cas de corrupció" el "cas PSOE", com ha insistit a cridar la suposada trama de cobrament de comissions il·legals a canvi de l'adjudicació d'obra pública per la qual s'investiga els dos exsecretaris d'Organització del PSOE Santos Cerdán i José Luis Ábalos i l'exassessor d'aquest últim al ministeri de Transport, Koldo García.

"No eren unes pomes podrides, sinó tres lladres que podien ficar la mà a la caixa perquè tenien la Secretaria d'Organització del partit i la seva responsabilitat al govern els permetia maniobrar en contractes públics", ha resumit, després de retreure a Sánchez que estigui fent com Ábalos i Koldo García, és a dir guardar "silenci" sobre aquest assumpte perquè no se sàpiga què va passar.

Finalment, respecte a la investigació a l'esposa del president del Govern central, Belarra ha subratllat que "s'ha d'investigar fins al final" i ha avançat que en faran una valoració quan sàpiguen els "detalls del cas".