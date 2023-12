Podem sanciona els 13 dirigents que defensaven "unitat" amb Sumar a 4 anys sense optar a càrrecs

També els suspèn de militància durant 9 mesos



BARCELONA, 29 des. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Garanties Estatal de Podem ha resolt l'expedient obert als 13 ex-membres de la direcció i l'executiva de Podem Catalunya, que van defensar la "unitat" amb Sumar al juny, i ha acordat per a ells 9 mesos de suspensió de militància i 4 anys sense poder optar a càrrecs públics o orgànics del partit.

Segons ha avançat El Periódico aquest divendres i han confirmat a Europa Press fonts de la formació, la notificació els va arribar fa "uns dies", i han detallat que la suspensió de militància comptarà des de la data en què es va incoar l'expedient per part de Podem.

Aquestes 13 persones van dimitir el 14 de novembre després de saber que havien estat expedientats per defensar al juny la "unitat" amb Sumar, moment en el qual es debatia sobre si Podem se sumaria o no al projecte liderat per Yolanda Díaz.

Aquesta comunicació arriba en ple procés de primàries a l'Assemblea Ciutadana --que culminarà el 2 de febrer-- i de primàries a nivell estatal a les eleccions europees, per la qual cosa aquesta sanció els impedirà presentar-se als comicis europeus, catalans, municipals i les generals de 2027.

Les mateixes fonts han indicat que un dels 13 s'ha donat de baixa del partit, i han concretat que no demanaran deixar els càrrecs públics als quals actualment ocupen un i van ser escollits com a representants de Podem.

Aquest és el cas de la diputada en el Parlament Yolanda López, i en aquest grup també es troba l'exdiputat en la Càmera catalana i regidor de Molins de Rei (Barcelona) Lucas Ferro.