Podem s'afegeix al PP i Vox al Congrés per frustrar l'intent del PSOE d'apujar la fiscalitat al dièsel

També es tomba l'augment de la fiscalitat a les socimis

MADRID, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

Podem ha sumat els seus vots als del PP, Vox i UPN en el ple del Congrés per frustrar l'intent del PSOE d'eliminar, a partir de l'1 d'abril del 2025, la bonificació fiscal que té el dièsel respecte a la benzina.

En concret, la formació morada i els escons de dretes han votat en contra d'una esmena socialista a la llei per fixar un nou impost mínim del 15% per a les multinacionals. La resta de la cambra hi ha votat a favor, amb 172 vots a favor, 175 en contra i una abstenció, la del BNG.

L'esmena pretenia introduir un mecanisme per rebaixar la tributació que s'activaria si durant dos mesos consecutius la mitjana del preu del dièsel superés els dos euros per litre i la mitjana de cotització del barril de Brent s'incrementés el segon mes per sobre de la mitjana del mes anterior.

El PSOE explicava que aquesta mesura és de caràcter mediambiental i seguia recomanacions d'organismes internacionals com la Comissió Europea.

TAMBÉ ES TOMBA L'ESMENA DE LES SOCIMIS

Així mateix, s'ha rebutjat amb el mateix resultat l'esmena del PSOE que pretenia atorgar beneficis "fiscals" o "urbanístics" a les socimis a canvi que cedissin els seus immobles a un "preu assequible".

En una altra votació del ple, Sumar també ha vist frustrada una esmena relacionada amb les socimis que pretenia eliminar les "exempcions fiscals" que tenen aquestes empreses, com no tributar l'impost de societats o bonificar-se fins a un 95% l'impost de transmissions patrimonials oneroses (TPO) en la compra d'un immoble.