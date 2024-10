Podem recolza a les víctimes i responsabilitza als agressors sexuals després de la dimissió d'Errejón

MADRID, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'organització de Podem, Pablo Fernández, ha volgut enviar un missatge de suport a les víctimes de les agressions sexuals després de la dimissió de l'exportaveu de Sumar en el Congrés dels Diputats, Íñigo Errejón, en el marc de denúncies per assetjament sexual.

"Els únics responsables són els agressors sexuals, però em preocupa que s'està intentant culpabilizar a les víctimes", ha assegurat Fernández davant dels mitjans de comunicació durant una manifestació a Madrid en defensa de les pensions.

Segons el parer de la formación morada s'ha de garantir una "protecció integral a totes les víctimes" i han volgut "agrair al feminisme" que s'estigui acabant amb el "silenci" que, consideren, protegeix als agressors sexuals.

No obstant això, admet que des de les institucions públiques encara queda treball per fer per ajudar a les dones víctimes d'assetjament i avança Fernández que "seguiran caient molts agressors sexuals que fins avui romanen impunes".

L'actriu i presentadora Elisa Mouliáa va denunciar dijous passat davant de la Unitat de Família i Dona de la Policia Nacional a Errejón per un presumpte cas de violència sexual, atès que li va fer tocaments no consentits i que li va demanar que parés. Segons l'escrit remès a les autoritats policials els fets van tenir lloc entre finals de 2021 i principis de 2022, al domicili d'un amic de l'actriu, que celebrava una festa.

Després de la renúncia com a diputat d'Iñigo Errejón i de tots els càrrecs de la coalició política que dirigeix la vice-presidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, arran de la denúncia, Más Madrid ha cancel·lat la celebració prevista per a aquest cap de setmana del 'Cim de Tardor de Més Madrid', on estava prevista la participació de la ministra de Sanitat, Mónica García, i de les portaveus en l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid, Manuela Bergerot i Rita Maestre.