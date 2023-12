Podem proposa Irene Montero com a candidata per a les eleccions europees del 2024

MADRID, 16 des. (EUROPA PRESS) -

Podem ha anunciat que concorrerà en solitari a les eleccions europees del 2024 i que l'exministra d'Igualtat, Irene Montero, serà la candidata a aquests comicis si així ho decideix la militància en un procés de primàries.

Així ho ha anunciat la líder del partit, Ione Belarra, durant l'acte organitzat aquest dissabte pel partit, amb el lema 'Ara més que mai' celebrat al Palau de la Premsa de Madrid, per rellançar el seu projecte després de la ruptura amb Sumar i el pas dels seus cinc diputats al Congrés al Grup Mixt.

Podem havia atorgat màxima rellevància a aquest esdeveniment, en destacar que suposava un abans i un després en la seva trajectòria política, i confirma finalment que concorrerà pel seu compte als comicis europeus en un acte amb els seus militants, que han desbordat l'aforament del recinte.

Durant la seva intervenció, Belarra ha proclamat que no hi ha ningú millor que Montero per alçar un projecte valent per "avançar" en una esquerra "valenta" que porti per bandera la justícia social i el feminisme. "Et demano tornar a començar amb els nostres motius intactes i les forces renovades", ha aprofundit.

D'aquesta manera, el partit lila fa un pas simbòlic en apostar per rellançar el seu projecte polític precisament en les eleccions europees, que van ser la gran fita de la seva irrupció política fa gairebé una dècada.