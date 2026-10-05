Podem mou fitxa i ofereix a Sumar unes primàries obertes el 14 i 15 d'octubre

Ananda Manjón - Europa Press
MADRID 5 oct. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputada i referent electoral de Podem, Irene Montero, ha mogut fitxa davant l'avançament electoral del 29 de novembre i ha plantejat als partits de Sumar unes primàries obertes a tota l'esquerra el 14 i 15 d'octubre per elegir el cap de llista d'una futura coalició.
Així ho ha anunciat en unes declaracions davant els mitjans a Madrid després de l'anunci del president espanyol, Pedro Sánchez, de convocar eleccions el 29 de novembre, i ha cridat tots els sectors de l'esquerra a participar en aquest procés democràtic d'elecció perquè "queda molta feina per fer". I és que segons la normativa electoral les coalicions electorals es poden presentar com a màxim el 16 d'octubre.
Així, el partit morat redobla la seva aposta de dirimir el pes de cada formació en una hipotètica llista unitària amb unes primàries, a les quals es presentarà la mateixa Montero per part de Podem, en comptes d'obrir-se a una negociació entre partits per pactar llocs.
En aquest sentit, ha afegit que enviarà una proposta formal a tots els partits, també a les formacions que configuren Sumar, que diumenge van acordar promoure la marca Front Ampli oficialment el pròxim 17 d'octubre, amb un acte en el qual es presentarà el seu cap de llista.