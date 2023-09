Podem marca requisits per investir Sánchez: continuïtat de Montero a Igualtat, SMI de 1.500€ i congelar el lloguer

MADRID, 16 set. (EUROPA PRESS) -

Podem ha marcat aquest dissabte els seus requisits i propostes de cara a la futura investidura del president en funcions, Pedro Sánchez, que passen per la continuïtat de la titular d'Igualtat, Irene Montero, al capdavant del departament, la derogació de la llei mordassa, apujar el salari mínim interprofessional a 1.500 euros i congelar tots els contractes de lloguer durant la legislatura, entre altres iniciatives.

Així ho ha desgranat la secretària general de la formació lila, Ione Belarra, en un acte aquest dissabte al costat de Montero i diversos càrrecs del partit, en el qual ha esbossat cinc punts bàsics per a la pròxima legislatura, de cara a garantir el "mandat" de l'electorat progressista després dels comicis del 23-J.

Durant la cita, marcada per fixar el nou full de ruta de la formació i pels desacords recents amb Sumar, Belarra ha enumerat els seus objectius per a la legislatura, com ara mesures per abaratir el cost de la vida, ampliant la rebaixa del transport públic i fent-la permanent, la limitació del preu dels aliments amb un topall als marges empresarials.

Al seu torn, Belarra ha instat a completar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que el PP fa quatre anys que bloqueja, i la derogació íntegra de la llei de seguretat ciutadana, coneguda pels seus detractors com a llei mordassa.

EL FEMINISME HA DE SER EL MOTOR DE LA INVESTIDURA

Després ha recalcat que el feminisme ha de ser el "motor de la legislatura" i, per tant, és "imprescindible" que Montero i el seu equip continuïn al capdavant del Ministeri d'Igualtat i impulsar transformacions pendents i "recuperar la centralitat del consentiment en el Codi Penal", que el partit va veure menyscabat després del canvi de la llei aprovada per PP i PSOE.

També ha sol·licitat "garantir el dret a ser de les persones no binàries", actuar contra la violència obstètrica, continuar lluitant contra les violències masclistes i aprovar una llei antiracista. "Crec que seria la millor contribució de Podem en el pròxim Govern central de coalició".

En habitatge, una de les banderes del partit, la titular de Drets Socials en funcions ha exigit congelar els lloguers per fer front a l'emergència habitacional, llançar un índex que substitueixi l'IPC en l'actualització dels contractes i aprovar una moratòria als allotjaments turístics.

A l'acte, també hi han assistit representants d'altres forces polítiques com els dirigents d'IU Amanda Mayer i Carlos Sánchez Mato, el coordinador d'Aliança Verda Juantxo López de Uralde i el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que ha estat ovacionat pels assistents al crit de 'Sí se puede' igual que el cofundador del partit Juan Carlos Monedero.