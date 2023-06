Podem impulsa una consulta exprés a la militància sobre les negociacions i el possible acord amb Sumar

MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -

Podem impulsa una consulta exprés a les seves bases perquè es pronunciïn sobre la manera en la qual concorreran a les eleccions i si estan d'acord amb la negociació i la possibilitat d'acord amb Sumar.

Així, la votació estarà oberta als inscrits des d'aquest mateix dijous i fins divendres a les 10 hores, segons ha avançat la líder del partit morat i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, a través de les xarxes socials.

"Accepteu que el Consell de Coordinació de Podem, seguint el criteri d'unitat que va marcar el Consell Ciutadà Estatal, negociï amb Sumar i, si escau, acordi una aliança electoral entre Podem i Sumar?", exposa concretament la pregunta que la formació envia a la militància.

Belarra ha subratllat que revalidar l'actual govern de coalició i aprofundir en les transformacions socials d'aquesta legislatura depèn, bàsicament, del fet que les forces agrupades en Sumar i Podem es presentin en una única candidatura a les eleccions generals.

"Com bé sabeu, les negociacions no estan sent senzilles i per això us volem demanar el vostre suport perquè sigui el Consell de Coordinació de Podem qui negociï i, si escau, assoleixi l'acord", ha subratllat.