Podem donarà suport al decret anticrisi, però votarà en contra de la reforma del subsidi d'atur

Acorda amb el Govern central estendre fins al 2028 els desnonaments de famílies vulnerables



MADRID, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

Podem ha decidit finalment donar suport al decret d'ajuts anticrisi després d'arribar a un acord amb el Govern central per suspendre fins al 2028 dels desnonaments hipotecaris a famílies vulnerables, no obstant això, la formació morada votarà en contra del decret que recull la reforma del subsidi per atur.

Així ho ha anunciat als passadissos del Senat la líder de Podem, Ione Belarra. En concret, la suspensió dels desnonaments d'habitatge habitual per a famílies vulnerables acordada amb l'executiu de coalició s'articularà a través d'una modificació de la de la llei per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.

Belarra ha detallat que el Govern central s'ha compromès a tramitar el decret com un projecte de llei, de manera que els grups podran plantejar esmenes. Segons Podem, el compromís és que aquest projecte de llei es tramitarà en un termini màxim de sis mesos.

Els morats també havien plantejat a l'executiu la necessitat de limitar al 2% l'increment anual dels lloguers, tant per als contractes en vigor com per als nous, i de topar el marge comercial dels grans supermercats per controlar el preu dels aliments. El partit manté aquestes demandes i les continuarà plantejant durant el tràmit parlamentari del decret.

RETALLADA DE LES PENSIONS

No obstant això, no ha estat possible un pacte relatiu al decret sobre la reforma del subsidi d'atur atès que l'executiu no ha accedit a "retirar la retallada de les pensions de les persones que cobren subsidi de 52 anys".

"No tenim un compromís per escrit que es retirés el decret i que tornés sense aquesta retallada, per la qual cosa no podem votar a favor d'aquest decret com era la nostra voluntat", ha indicat Belarra, per deixar clar que el rebutjaran.