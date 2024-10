Podem diu que va avisar Yolanda Díaz de l'acusació contra Errejón l'estiu del 2023

MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Organització de Podem, Pablo Fernández, ha afirmat aquest dilluns que van avisar la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, sobre el fil de Twitter d'una jove que acusava l'exportaveu de Sumar Íñigo Errejón l'estiu del 2023, en entendre que era la persona que hi podia fer alguna cosa.

En aquest sentit, ha evitat concretar quina resposta van obtenir per part de la també ministra de Treball en aquell moment.

Així ho ha traslladat en una roda de premsa aquest dilluns, per afegir que Errejón no formava part de Podem i que el partit no va tenir informació de denúncies de violència masclista contra ell quan va formar part del partit.