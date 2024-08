Podem diu que el PSOE ha donat "gat per llebre" a ERC i que no complirà els pactes

MADRID, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podemos, Ione Belarra, es mostrat aquest dimarts convençuda que el PSOE ha donat "gat per llebre" a ERC amb l'objectiu d'investir a Salvador Illa com a president de la Generalitat, i que "no té cap intenció de complir" el finançament singular per a Catalunya ni de la resta d'acords.

Així s'ha expressat Belarra en declaracions als mitjans al Congrés després de la tornada de vacances en relació a l'acord rubricat entre el PSC i ERC sobre el contingent català.

"El Partit Socialista no té cap intenció de complir el que va dir que compliria. Crec que, un cop més, el Partit Socialista incomplirà les seves promeses i que ha donat gat per llebre per intentar aconseguir la investidura del senyor Illa, un fet que és absolutament inacceptable", ha assenyalat Belarra.

En aquest sentit, la secretària general de Podemos sosté que no té clar que aquest acord de finançament autonòmic es donarà en el marc de la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) insistint al mateix temps en què té "seriosos dubtes" que el partit de Pedro Sánchez compleixi amb els pactes.

"Primer, el Partit Socialista ha de decidir què ha acordat amb Esquerra. Hi ha diferents portaveus dient coses diferents", ha postil·lat, per defensar a continuació una "reforma fiscal ambiciosa" que permeti "garantir la sanitat i l'educació pública".