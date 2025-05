Podem diu que no defensarà la llei per traspassar la immigració a Catalunya, tot i la regularització extraordinària

MADRID 24 maig (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha reiterat aquest dissabte la negativa de la seva formació a donar suport al Congrés la llei del PSOE i Junts per la delegació a Catalunya de les competències en immigració ni tan sols en el cas que tirés endavant la regularització extraordinària de persones migrants que han posat sobre la taula els socialistes.

"Nosaltres hem deixat clar que Podem no aprovarà cap llei racista. Aquesta és una iniciativa racista que busca legitimar tota la política migratòria racista que ara mateix està en vigor a Espanya. Per tant, no sé què pretendran, però per descomptat, amb els vots de Podem per fer polítiques racistes, no es pot comptar", ha asseverat Belarra.

Aquesta és la resposta que ha donat en una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recollida per Europa Press, davant de la pregunta de si el PSOE podria haver desbloquejat just ara la tramitació de la iniciativa legislativa popular (ILP) per a aquesta regularització, que estava paralitzada al Congrés des de feia un any, amb intenció que Podem doni suport a aquest traspàs competencial.

El Govern central té promesa aquesta delegació de competències a Junts i, per fer-la efectiva, el PSOE i els de Carles Puigdemont van registrar el passat mes de març una proposició de llei al Congrés. No obstant això, aquesta norma encara no s'ha sotmès al seu primer debat, perquè el PSOE i els seus socis no compten amb suports per superar la presa en consideració.

Respecte a la ILP de regularització, Belarra ha insistit que Podem no té "cap negociació oberta amb el govern de la guerra" i que no s'acaba de fiar d'aquest "aparent canvi de posició del PSOE" en aquesta matèria.

QUE SÁNCHEZ FACI COM ZAPATERO

A parer seu, si l'executiu "de debò cregués en la regularització" l'aprovaria via reial decret en un Consell de Ministres sense necessitat que passés pel Congrés, com va fer el també socialista José Luis Rodríguez Zapatero el 2005.

Després de valorar la "feina impressionant" de la plataforma Regularització Ja, que va aconseguir recaptar les signatures que van fer possible que el Congrés acceptés aquesta iniciativa, Belarra ha posat l'accent en el fet que el Govern central pot aprovar aquesta mesura "sense necessitat de la ILP".

"Per aprovar al Parlament una llei que dona carta blanca al govern perquè en sis mesos aprovi una regularització extraordinària, jo crec que és molt millor que portin ja això al Consell de Ministres i així està en vigor com més aviat millor", ha reiterat.

I, com no ho fa via reial decret, Podem sospita que "el PSOE està, un cop més, buscant el titular". "Volen que sembli que volen millorar la vida de la gent quan en realitat no és així. Volen ficar-nos en una tramitació parlamentària molt llarga i un cop més, intueixo, fer servir com a excusa Junts i el PNB per no fer el que no volen fer", ha explicat.

REFORÇ DE RACISME INSTITUCIONAL

A més, ha mostrat la seva inquietud pels requisits que s'exigiran als immigrants per poder regularitzar la seva situació. "Ens preocupa que el PSOE faci un reforç permanent del racisme institucional que ja està molt arrelat a Espanya", ha comentat, referint-se a les batudes basades en perfil ètnic, a les "presons" que, segons ella, són els centres d'internament d'estrangers (CIES) o a l'"entramat burocràtic" que cal superar per a les gestions sobre estrangeria.

"Tot aquest entramat de racisme institucional ha estat perpetuat pel Partit Popular i pel Partit Socialista i jo no veig cap voluntat en el PSOE de modificar aquesta estructura, que és el que realment li posa la vida molt difícil a moltes persones migrants a Espanya", ha conclòs.