Podem diu a les seves bases que va signar amb Sumar sense Montero a llistes perquè es va amenaçar amb excloure'ls

Belarra subratlla en una carta que el veto a la ministra d'Igualtat ha de ser aixecat i insta l'equip de Díaz a continuar negociant



MADRID, 10 juny (EUROPA PRESS) -

La líder de Podem, Ione Belarra, ha traslladat a les seves bases que han signat aquest divendres la confluència amb Sumar sense la presència de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, atès que se'ls va amenaçar que serien exclosos de la coalició electoral.

Així ho ha traslladat en una carta a les bases del partit, en la qual exposa que el Consell de Coordinació (l'Executiva del partit) va acordar a la tarda signar "sense acord" la coalició, reafirmar que el "veto" a Montero és un "error" i "ha de ser aixecat" i insta la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, a continuar "negociant" durant la setmana vinent les llistes, atès que el termini màxim per registrar-les conclou el 19 de juny.

En l'escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, Belarra trasllada als inscrits de Podem que vol que Montero estigui a les llistes electorals, però l'equip de Díaz li va traslladar, al llarg de la tarda de divendres, tant "la negativa a aixecar el veto" a la titular d'Igualtat com la decisió "irrevocable" de mantenir el repartiment de llocs en el partit per a la candidatura.

"Se'ns ha amenaçat amb què, si no acceptàvem aquestes condicions, seríem excloses de la coalició electoral, com ja va passar a Andalusia (en referència al registre de la candidatura 'Per Andalusia', ja que van quedar fora del registre formal de l'aliança). Aquesta és una decisió que més tard no es pot revertir", aprofundeix la també ministra de Drets Socials.

Després, recorda que al matí la direcció del partit ja va acordar traslladar a Sumar que no accepten el "veto" a Montero i que no incloure-la en la candidatura "no només és una decisió injusta, sinó que, a més, és un error polític i electoral".

"Una vegada més se li demana a Podem que renunciï al seu principal actiu electoral. A més, l'acord electoral d'unitat entre Podem i Sumar ha de ser, des del nostre punt de vista, just i assegurar la nostra representació al Congrés", aprofundeix.

De totes maneres, deixa clar el "ferm compromís de Podem amb la unitat i amb un acord electoral just que respecti, abans de res, els inscrits", per a això treballarà "fins a l'últim minut".

LLOCS A PODEM SENSE MONTERO NI ECHENIQUE

En la relació de llocs assignats per Sumar a Podem no figuren ni Montero ni un altre referent del partit, l'actual portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique.

Sí que figuren en la candidatura pel cinquè lloc a Madrid la mateixa Belarra, i la secretària d'Organització de la formació lila, Lilith Verstrynge.

Sumar destaca que s'atorga a Podem fins a vuit llocs de sortida que inclouen altres dirigents del partit com el coportaveu Javier Sánchez Serna per Múrcia, l'eurodiputada Idoia Villanueva per Navarra i el diputat en l'última legislatura Roberto Uriarte per Àlaba.

No obstant això, la líder del partit ha emfatitzat aquest divendres que amb aquesta relació de places a les llistes el seu partit corre risc de no obtenir representació al Congrés.