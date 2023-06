Podem diu que anirà amb Sumar però reclama que no es veti Montero i garantia d'escons al Congrés

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

Podem té decidit que concorrerà amb Sumar a les eleccions generals del 23 de juliol malgrat que la plataforma de Yolanda Díaz ha traslladat que Irene Montero és un "obstacle" per a la candidatura, segons ha anunciat la líder de la formació, Ione Belarra, aquest divendres.

També ha alertat que Podem corre el perill de no obtenir representació al Congrés en la pròxima legislatura, per la qual cosa demana un "acord just" i continuar negociant perquè no accepten el veto a la seva 'número dos'.