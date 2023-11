Podem designa 15 persones "de manera temporal" després de dimitir 13 membres de la direcció

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

Podem Catalunya ha designat "de manera temporal, un equip tècnic de 15 persones" després de dimitir 13 membres de la direcció i l'executiva del partit, als qui havien format un expedient per defensar al juny la "unitat" amb Sumar, moment en el qual es debatia sobre si Podem s'adheriria o no al projecte liderat per Yolanda Díaz.

En una carta a la militància, consultada per Europa Press, la coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, afirma que el partit ha de fer "un procés de reflexió que permeti treballar en el full de ruta construït entre totes".

També explica que va demanar a la direcció estatal "crear els espais pertinents que permetin continuar en la línia de la construcció i l'enfortiment de Podem" i afrontar reptes com les eleccions europees, les catalanes i reestructurar la feina com En Comú Podem, després d'haver expressat descontentament els seus socis de coalició, Catalunya en Comú.