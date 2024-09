Podem denuncia que la decisió de Llanera de no aplicar la llei d'amnistia a Puigdemont és un "cop a la democràcia"

MADRID, 10 set. (EUROPA PRESS) -

Podem ha manifestat que la decisió del jutge Pablo Llarena de no aplicar l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig suposa un "atac a la democràcia" i creu que és conseqüència directa del pacte entre el PSOE i el PP per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que a parer seu legitima el "colpisme judicial".

L'eurodiputada de Podem i número dos de la formació, Irene Montero, ha censurat que el magistrat del Tribunal Suprem es pugui permetre "no aplicar" a diversos líders del procés, inclòs Puigdemont, una normativa decidida democràticament pel Congrés.

"Això és conseqüència directa d'aquest pacte bipartidista entre el PSOE i el PP per al Consell General del Poder Judicial que, com ja els vam dir, serveix per legitimar el colpisme judicial", ha emfatitzat.

Montero ha subratllat que desoir una decisió democràtica del poder legislatiu en un estat de dret és "un cop a la democràcia i això és exactament el que està fent el Tribunal Suprem amb aquesta decisió".

La secretària general de Podem, Ione Belarra, també ha retret per la xarxa social X que el Suprem rebutgi aplicar la llei d'amnistia en aquest cas, "demostrant un cop més que al segle XXI els avenços democràtics es frenen amb cops de toga". "Aquest cop a la democràcia és el resultat de la rendició del PSOE davant la dreta judicial", ha resolt.