Podem demanarà una comissió al Congrés per investigar el PSOE i forçar Sánchez a donar explicacions per corrupció

Els morats veurien "inexplicable" que Cerdán no lliurés l'acta de diputat i treballen per construir "una alternativa" al bipartidisme

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Podem al Congrés, Javier Sánchez Serna, ha anunciat que el seu partit sol·licitarà el registre d'una comissió d'investigació a la cambra baixa perquè es conegui "l'abast de la corrupció del PSOE" i perquè el president del Govern central, Pedro Sánchez, hagi de donar "totes les explicacions" a la seu de la sobirania nacional.

En unes declaracions als mitjans durant la jornada de Portes Obertes del Congrés, Sánchez Serna ha justificat la necessitat de la comissió assegurant que el cap de l'executiu deu "encara moltes explicacions" i, "sobretot, ha de depurar totes les responsabilitats i dir-nos si aquesta trama corrupta va arribar al govern".

"Des de Podem registrarem ja una comissió d'investigació perquè es conegui l'abast de la corrupció del Partit Socialista i perquè Pedro Sánchez hagi de donar totes les explicacions aquí, al Congrés dels Diputats i a la seu de la sobirania popular i nacional", ha indicat, encara que necessitaran el suport de dos grups parlamentaris o almenys 70 diputats perquè tiri endavant.

El dirigent de Podem creu que la possible traça de contractes públics per al cobrament il·legal de comissions per part del fins al dijous número tres del PSOE, Santos Cerdán, de connivència amb el seu antecessor en el càrrec, José Luis Ábalos, "demostra que això apunta al cor del PSOE" i també "a governs controlats pel PSOE".

Després de dir que aquest no és el cas Koldo, sinó "un altre" cas PSOE, ha afirmat que "no val demanar perdó" i "no valen els gestos compungits o les bones paraules", i que en canvi "cal molt més".

VEURIEN "INEXPLICABLE" QUE CERDÁN NO RENUNCIÉS AL SEU ESCÓ

Preguntat per si tem que Santos Cerdán finalment no renunciï a la seva acta com a diputat al Congrés, Sánchez Serna ha respost que "seria una cosa inexplicable", perquè va ser "el mateix afectat" qui va assegurar que ho faria per "defensar-se millor".

"Que passés al grup mixt seria una situació que afegiria encara més vergonya a tot el que estem veient", ha analitzat, atès que Podem ja comparteix grup amb l'exsecretari d'Organització socialista José Luis Ábalos.

Sobre els motius que el portarien, com a mínim, a retardar la seva renúncia al Congrés, el diputat de Podem ha assenyalat com la més probable que Cerdán es vulgui "protegir d'alguna cosa" mantenint la seva condició d'aforat.

CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA AL BIPARTIDISME

Amb tot, ha assegurat que una qüestió de confiança de Pedro Sánchez no serviria per "aturar la corrupció del PSOE", sent només vàlid per solucionar la situació que Sánchez prengui "mesures valentes" i retornant "fins a l'últim euro que s'ha robat en aquestes comissions il·legals".

També ha recordat a la ciutadania que "no cal conformar-se entre el dolent i el pitjor", i que hi ha altres opcions polítiques més enllà del bipartidisme com Podem que, segons ha detallat, es posa a construir des d'ara mateix "una alternativa de corrupció zero".

"Podem és un partit que té onze anys, que ha governat el Govern d'Espanya, que ha estat també en governs de comunitats i d'ajuntaments i que en tot aquest temps no ha tingut cap cas de corrupció. Per tant, enfront d'aquesta resignació que avui sent molta gent, nosaltres diem que és possible aixecar una alternativa d'esquerra valenta i, sobretot, honrada", ha resolt.