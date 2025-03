Podem demana posar fi a la cita en línia obligatòria per a gestions a l'Administració per reduir la bretxa digital

MADRID 29 març (EUROPA PRESS) -

Podem ha registrat al Congrés una iniciativa amb les seves receptes per lluitar contra la bretxa digital i, entre altres coses, planteja acabar amb la cita prèvia obligatòria per fer gestions a l'administració i que es creï la figura de l'assistent públic per ajudar les persones que tinguin dificultats per accedir o fer anar internet, un servei ciutadà que proposa situar a les oficines de Correus.

En la seva proposició no de llei, que es debatrà a la Comissió d'Economia, Comerç i Transformació Digital, el partit morat recorda que la bretxa digital afecta de ple els sectors més vulnerables i que, en molts casos, precisament per això, es veuen privats dels recursos i serveis propis de l'estat social.

La formació que lidera Ione Belarra assenyala els moviments associatius de gent gran com a afectats per aquest problema, ja que la llei sobre procediment administratiu comú obliga a totes les persones jurídiques a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques.

En el text, al qual ha tingut accés Europa Press, també esmenta com, arran de l'agreujament de l'exclusió digital, l'ús de la cita prèvia obligatòria en la majoria d'administracions i, mirant ja a l'àmbit privat, destaca les dificultats que alguns col·lectius poden tenir per contractar serveis financers, energètics o fins i tot buscar ocupació, per haver de fer-ho a través de mitjans digitals.

INSTRUMENTS ANALÒGICS ALTERNATIUS

Per intentar pal·liar la bretxa digital Podem planteja que el Congrés insti el Govern central a fer els canvis legislatius necessaris per eliminar la cita prèvia obligatòria i a incorporar instruments alternatius analògics a l'administració digital per atendre la ciutadania que ho necessiti.

En paral·lel, aposten per desenvolupar, a través de les oficines de Correus, un servei de suport a la gestió administrativa, creant figures de personal assistent per a les persones que ho necessitin, sense cita prèvia.

A més, demanen que l'executiu desenvolupi, juntament amb les administracions públiques, una interfície d'usuari senzilla, fàcil de fer servir i estable en el temps. "Tot programari es desenvoluparà seguint el paradigma de disseny centrat en l'usuari i estarà en constant evolució i millora", apunten en la proposició no de llei.

Podem també advoca per afrontar l'exclusió digital dels espanyols que viuen fora d'Espanya amb un programa de modernització de l'administració en ambaixades i consolats, que incorpori la possibilitat d'obtenir el DNI electrònic i permeti l'obtenció dels certificats digitals a l'exterior a través dels consolats.