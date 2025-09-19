Podem defensa que el dret a migrar no es negocia "com un simple intercanvi competencial"

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora de Podem Catalunya, María Pozuelo, ha defensat que el dret a migrar "no es delega ni es negocia com un simple intercanvi competencial entre governs", després de les crítiques d'ERC a la seva formació per rebutjar que Catalunya assumeixi les competències en matèria d'immigració, en al·lusió a la proposició de llei que el PSOE i Junts van presentar al Congrés i a la qual els morats s'oposen.
En unes declaracions a Europa Press, Pozuelo ha assegurat que "no hi ha garanties que es respectaran els drets fonamentals de les persones migrants" amb aquesta transferència de competències, i ha criticat que el debat sobre la immigració es faci servir com una eina partidista.
"No entenem que una formació d'esquerres pugui acceptar una cosa així", ha sostingut la dirigent morada en referència a ERC, i ha alertat que delegar competències amb la finalitat d'excloure és una irresponsabilitat que obre la porta a polítiques amb biaix racista i discriminatori, textualment.