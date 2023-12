Podem culpa Sumar de la ruptura i avisa que pressionaran el PSOE al Congrés

MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

La coportaveu estatal de Podem, Isa Serra, ha culpat Sumar del traspàs dels diputats morats al Grup Mixt perquè han trencat l'"acord polític" de coalició al Congrés, i ha rebutjat que se'ls acusi de transfuguisme després de sortir del grup plurinacional.

D'altra banda, ha proclamat que pressionaran el PSOE amb els seus vots perquè "vagi més lluny del que vol durant la legislatura", com van fer quan van governar amb els socialistes en l'anterior mandat.

"Tothom sap què fa Podem quan és a les institucions, què hem fet al govern (...) Òbviament al parlament continuarem fent el que sempre hem fet, decidir el nostre vot en funció de les propostes que ens arribin i en funció dels avenços que considerem que calen per a la ciutadania", ha manifestat en unes declaracions a TVE, recollides per Europa Press.

Preguntada per la trucada de la líder de Podem, Ione Belarra, al ministre de Presidència, Félix Bolaños, per traslladar-li que la legislatura no estava en risc, Serra ha assegurat que el PSOE és "molt conscient" que necessita Podem perquè hi hagi una majoria que faci front al PP i Vox, i que en el passat ha hagut de "complir" amb moltes mesures pactades amb la seva formació.

"Pressionarem el PSOE perquè anem més lluny del que el PSOE vol, això és evident. Ho hem fet sempre, ho continuarem fent, però saben que compten amb una força política que sempre estarà per ampliar drets, això ho saben perfectament", ha resolt.

SUMAR FA MESOS QUE PRETÉN "MINVAR" PODEM

I tot això, ha prosseguit Serra, malgrat que el PSOE ha pres la iniciativa de "fer fora" Podem del Govern central amb l'ajuda de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, atès que ara és la seva "responsabilitat cuidar el bloc democràtic".

De fet, ha defensat que sortir de Sumar és l'"única decisió que podien prendre" després de mesos d'estratègia de "minvar" Podemos, amb el "veto" a l'exministra Irene Montero, l'"exclusió" del seu partit de l'executiu i de deixar-los sense veu ni capacitat política al Congrés.

És més, Serra ha insistit que va ser un "error" polític arraconar-los al Congrés i que tothom sap que van signar la coalició amb Sumar malgrat les condicions injustes que els va plantejar Díaz, amb fins i tot "amenaces" i "pressions" perquè rubriquessin el pacte.