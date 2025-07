Podem critica que la llei del PSOE per abolir la prostitució és un "artifici": "El mateix text el va votar Ábalos"

Afirma que els socialistes busquen només mitigar el dany reputacional del fet que part dels "amics" de Sánchez fossin "puters"

MADRID, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Organització i coportaveu de Podem, Pablo Fernández, ha criticat la llei que presentarà el PSOE al Congrés per abolir la "prostitució", ja que la considera un "artifici" que només busca "mitigar" el dany a la imatge del partit que ha causat el fet que alguns exdirigents fossin "puters", arran dels àudios que han transcendit del cas Koldo.

De fet, ha subratllat durant una entrevista amb Europa Press que un text similar ja va ser presentat pels socialistes en el passat i llavors l'exministre José Luis Ábalos hi va votar a favor, la qual cosa ja és "molt eloqüent i reveladora". Es refereix a la votació que va tenir lloc el maig del 2024, quan el ple del Congrés ja va rebutjar tramitar una proposició de llei del PSOE per prohibir el proxenetisme.

Aquella iniciativa va dividir els partits del govern, ja que Sumar va votar en contra de la presa en consideració, juntament amb el PP, ERC, Junts, Bildu i PNB, mentre que Vox i Podem van optar per l'abstenció. La proposta socialista només va obtenir el suport el BNG i de l'exministre Ábalos.

EL PSOE S'HAURIA D'OBRIR A CANVIS SI VOL SUPORT

En el seu últim Congrés Federal, celebrat la tardor del 2024, el PSOE ja va acordar impulsar una llei abolicionista integral de la prostitució, i ha estat just després de descobrir els àudios en què Ábalos i el seu exassessor en Transports Koldo García organitzen trobades amb dones prostituïdes, quan el govern ha anunciat que al setembre presentarà l'avantprojecte d'aquesta futura norma.

En aquest context, el dirigent de la formació morada ja els avisa que s'hauran d'obrir a modificar la iniciativa si volen comptar amb el seu vot a favor, atès que tenen un plantejament "molt diferent" d'aquest fenomen. I és que donen per fet que aquest avantprojecte no abordarà les causes per poder acabar amb el proxenetisme i només es basarà en una reforma del Codi Penal.

A parer seu, l'anunci de la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, és una mostra més que l'executiu només "busca titulars", sobretot davant de la polèmica generada pels àudios entre Ábalos i Koldo García inclosos en un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil.

PAPERS PER A TOTES LES DONES

En contraposició, ha defensat que Podem té clar que abolir la prostitució significa donar "papers a totes les dones" en situació irregular a Espanya i garantir millors drets per a les que exerceixen la prostitució, sobretot en matèria d'habitatge, salut o formació per tenir oportunitats laborals.

No obstant això, ha retret al PSOE que, per exemple, "mai" ha estat disposat a regularitzar la situació de dones sense papers ni entén el que ha passat al país els últims vint anys en clau progressista, atès que només planteja una reforma del Codi Penal que no dona garanties a les dones ni tampoc perseguirà a la indústria proxeneta.

Per tant, ha afirmat que la iniciativa dels socialistes no inclou "qüestions centrals" que Podem demana per donar una solució "integral" al problema de la prostitució i han d'acceptar modificacions al seu text.

PART DELS "AMICS" DE SÁNCHEZ EREN "PUTERS"

"Jo crec que és una política merament de titulars. Aquesta llei ja la va presentar en el seu moment el PSOE i hi va votar a favor Ábalos. Això ja és molt eloqüent i molt revelador", ha postil·lat per recriminar que, en lloc defensar les lleis feministes que impulsava l'exministra Irene Montero la passada legislatura, el president Pedro Sánchez va fer declaracions que aquestes normes molestaven els seus amics de 40 i 50 anys.

De fet, s'ha mostrat convençut que si el PSOE anuncia que presentarà aquesta llei és perquè "saben perfectament" que part de la seva direcció han estat "puters". "El que busquen no és abolir la prostitució sinó mitigar o minorar el dany reputacional que ha patit el PSOE, en veure que alguns dels amics de 40 i 50 anys del president eren puters", ha reblat el coportaveu de Podem.

Finalment, ha sentenciat que el fet que el PSOE vulgui abolir la prostitució i antics càrrecs "importantíssims" del partit fossin "puters" és una "aporia gairebé irresoluble i una contradicció molt forta".