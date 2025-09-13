Podem crida al boicot del final de la Volta a Madrid i Belarra participarà en les protestes propalestines

Carrega contra el Govern central per "militaritzar" la capital i avisa que l'embargament d'armes anunciat per Sánchez pot acabar sent "fake"
MADRID, 13 set. (EUROPA PRESS) -
La líder de Podem, Ione Belarra, ha fet una crida a la societat civil perquè hi hagi un "desbordament" de mobilització que provoqui el boicot de l'etapa final de la Volta Ciclista a Espanya, en rebuig a la presència de l'equip Israel-Prermier Tech, i es "sobreposi pacíficament a la militarització policial" de Madrid, en referència al desplegament de seguretat organitzat per a aquest esdeveniment.
També ha avançat que participarà juntament amb altres dirigents del partit en les protestes propalestines convocades durant aquest dissabte a Madrid. A part, intentarà estar present en les mobilitzacions previstes amb motiu del tancament de la carrera d'aquest diumenge.
Així ho ha traslladat durant la seva intervenció al Consell Ciutadà estatal de la formación morada celebrat excepcionalment a la localitat de Collado Villalba, segons ha explicat la mateixa Belarra, per acudir a les protestes en suport al poble palestí i contra el "blanquejament" d'Israel, en permetre que l'equip hebreu continuï en la competició.
És més, Belarra ha denunciat la "terrible repressió" que, a parer seu, practica el Govern central als activistes propalestins que es manifesten a la Volta Ciclista i li exigeix que doni ordres a la delegació del govern perquè no es produeixin més arrests.
EL GOVERN VA DE LA MÀ D'AYUSO I ALMEIDA A LA "REPRESSIÓ"
"El Govern d'Espanya, de la mà dels governs (autonòmic i municipal) de la senyora Ayuso i Almeida, han militaritzat la ciutat de Madrid i tota la Comunitat, inclús la Serra, per evitar les manifestacions propalestines en el marc de la Volta Ciclista a Espanya", ha recriminat.
Així mateix, ha sostingut que moltes persones veuen "amb horror la col·laboració dels seus governs amb els genocides" de l'executiu dirigit per Benjamin Netanyahu, però ha vaticinat que aquest genocidi a Gaza "l'aturarà la gent decent", la "que no mira cap a una altra banda i la que es col·loca activament al costat correcte de la història". "La fi d'aquest genocidi i del projecte colonial del sionisme és qüestió de temps", ha aprofundit Belarra.
També ha subratllat que l'obertura de diligències d'investigació per part de l'Audiència Nacional, encara que van ser arxivades ahir, revela que existeix a Espanya un "greu problema el poder judicial, on es "condemnen rapers per criticar la monarquia" però els "grans delinqüents continuen impunes", citant el rei emèrit Joan Carles I.
CARREGA CONTRA SÁNCHEZ: EL SEU EMBARGAMENT D'ARMES ÉS "FAKE"
A banda, la líder de Podem ha tornat a carregar amb duresa contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, amb motiu del seu paquet de mesures contra Israel. Per ella, hi ha un afany de "buscar titulars" que tindran impacte en la premsa internacional però que a Espanya "ja no colen".
De fet, ha qualificat d'"embargament fake" el decret que Sánchez va avançar per impedir la compravenda d'armament amb Israel, pendent d'aprovació al Consell de Ministres.
"Segons les seves pròpies paraules, vindria a consolidar jurídicament l'embargament que ja s'aplicava. Per descomptat, si vas a consolidar el no-res, això és exactament el que penses fer, res", ha llançat contra el cap de l'executiu.
Després, ha emfatitzat que "Palestina necessita que s'aprovi un embargament real d'armes, no un formatge Gruyére pel qual es coli de nou la complicitat d'aquest govern amb els genocides".