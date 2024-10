Podem consultarà a les bases si avalen condicionar el seu suport als PGE

MADRID 21 oct. (EUROPA PRESS) -

Podem organitzarà una consulta exprés a les seves bases perquè la militància decideixi si està d'acord a condicionar el vot favorable als pròxims pressupostos generals de l'Estat (PGE) dels seus quatre diputats al Congrés al fet que el Govern central trenqui relacions diplomàtiques amb Israel i abaixi per llei un 40% el preu dels lloguers.

Així ho ha anunciat la secretària general del partit, Ione Belarra, en una declaració institucional després de reunir-se el secretariat de Podem i detallar que de dimarts a diumenge els inscrits podran votar sobre aquesta qúestió.

La també diputada del Grup Mixt ha subratllat que les decisions rellevants a Podem les pren la militància i, per això, preguntarà si avalen posar dues condicions per acordar amb el PSOE el seu vot favorable, amb l'exigència de trencar immediatament relacions comercials i diplomàtiques amb l'"Estat genocida" d'Israel, inclòs un embargament total d'armes, i escometre la "crisi de l'habitatge".

En aquest últim punt, Belarra ha reclamat abaixar per llei els lloguers un 40%, prohibir la compravenda de tot immoble que no vagi destinat a residència habitual i "desmantellar" d'una vegada empreses com 'Desokupa'.