Podem confirma el seu "radical vot en contra" a la llei migratòria i fa una proposta a Nogueras: "No ser racista"

MADRID 6 març (EUROPA PRESS) -

Podem ha reafirmat aquest dijous que votarà "radicalment en contra" de la delegació de part de les competències en immigració a Catalunya pactada entre el PSOE i Junts, i ha replicat a les crítiques de Miriam Nogueras fent-li una primera proposta: "No ser racista".

Aquesta ha estat la resposta de la formació morada a les paraules de Nogueras, després que retragués a Podem que es "queixen per tot" en comptes de fer propostes.

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha contestat directament a Nogueras a través d'un missatge a X: "Primera proposta, no ser racista".

Per la seva banda, el secretari d'Organització del partit morat ha advertit Junts que hi votaran "radicalment en contra" i que no pretenguin "amagar el seu racisme" amb les legitimes aspiracions d'autogovern a Catalunya.

És més, ha desafiat la formació catalana a mirar d'aprovar la proposició de llei amb el PP i Vox, que tenen una posició similar a Junts en matèria de migració, tot i que aprecia que també estan en el 'no' per motius tàctics.

A més a més, Fernández ha incidit que el text legislatiu acordat pel PSOE i Junts en realitat pretén "descentralitzar" el racisme i no les competències migratòries.