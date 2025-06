Podem celebra que el TC avali el gruix de la llei d'amnistia i augura que ara el PP i Vox s'"esquinçaran les vestidures"

MADRID 2 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Organització i coportaveu de Podem, Pablo Fernández, ha celebrat que el Tribunal Constitucional (TC) avali, amb la seva proposta de ponència, el gruix de la llei d'amnistia, tot i que augura que ara el PP i Vox es començaran a "esquinçar les vestidures".

"Sempre hem dit que la llei d'amnistia era constitucional i jo crec que aquesta posició del TC ho reafirma. Imaginem que ara el PP i Vox s'esquinçaran les vestidures i posaran el crit al cel", ha assenyalat en una roda de premsa a la seu del partit.

L'esborrany de sentència que ha elaborat la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, la magistrada progressista Inmaculada Montalbán, per respondre al recurs d'inconstitucionalitat presentat pel PP, avala la llei d'amnistia en allò essencial en considerar que "el legislador pot fer tot el que la Constitució no prohibeix implícitament o explícitament".

La ponència, a la qual ha tingut accés Europa Press, analitza el principal motiu d'impugnació dels populars, per als qui la llei és inconstitucional perquè l'amnistia "requeriria una habilitació expressa" de la Carta Magna i no n'hi ha, al que lligaven que sí prohibeix expressament els indults generals, per la qual cosa entenien que per analogia s'havia de concloure que l'amnistia no era possible.