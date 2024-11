Podem Catalunya crearà una gestora per preparar una nova assemblea després de la renúncia d'Abellán

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -

Podem Catalunya crearà un equip tècnic, a mode de gestora, per preparar una assemblea després de la decisió de la coordinadora de la formació, Conchi Abellán, de plegar del càrrec.

En un comunicat aquest dijous, expliquen textualment que d'aquí a uns dies hi haurà una trobada amb la militància per presentar l'equip tècnic que es nomeni per gestionar "aquest lapse de temps abans de la nova Assemblea Ciutadana".

Serà una trobada en què es podrà "aclarir qualsevol dubte en relació amb el procés que ara s'inicia, i que també servirà per dur a terme la rendició de comptes del Consell Ciutadà de Catalunya cessant", expliquen.

També expressen respecte per la decisió d'Abellán, "una dona de referència i exemple" que ha portat el pes de l'organització els darrers anys i que continuarà com a militant de base.

Defensen que el treball col·lectiu necessita lideratges múltiples, però que això també comporta sacrificis de determinades persones que assumeixen la màxima visibilitat: "Desgast diari i renúncies personals que no podem exigir que siguin permanents".

Abellán va anunciar dimecres que deixava el càrrec de coordinadora de Podem Catalunya, però no el càrrec com a secretària de Polítiques Municipals de Podem, pel qual forma part de l'executiva estatal del partit.