Podem Catalunya convoca unes primàries obertes el 14 i 15 d'octubre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Podem Catalunya ha convocat unes primàries obertes els dies 14 i 15 d'octubre, després de l'anunci del president del Govern central, Pedro Sánchez, de convocar eleccions anticipades el pròxim 29 de novembre.
En un comunicat aquest dilluns, la formació explica que les eleccions generals són una "finestra d'oportunitat perquè les coses canviïn", i ha convidat a tothom que s'hi vulgui presentar: els moviments socials, la societat civil i gent de totes les esquerres perquè ho pugui fer.
"Des de Podem Catalunya estem preparats i disposats a lluitar fins l'últim vot i a convertir el clam dels carrers en polítiques que fa temps que s'haurien d'haver abordat", ha detallat la formació política.