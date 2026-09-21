Podem Catalunya celebrarà primàries "en les pròximes setmanes" per a les municipals

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
Podem Catalunya celebrarà unes primàries "en les pròximes setmanes" per decidir qui liderarà les candidatures de cara a les pròximes eleccions municipals del maig del 2027.
Fonts de la formació morada han explicat a Europa Press que aquest procés encara no té un calendari concret, i han detallat que a partir del resultat de les primàries valoraran possibles acords amb altres candidatures.
Sense concretar quins pactes es plantegen, els morats han destacat que sempre han estat favorables a "unir forces per poder ser determinants als ajuntaments, però no de qualsevol manera".
Aquest procés de primàries arriba després que els principals partits ja tinguin designats els seus candidats a Barcelona, amb la recent proclamació aquest cap de setmana de la diputada de la CUP al Parlament Laure Vega com a candidata de la coalició entre aquesta formació i Comunistes de Catalunya.
En les últimes eleccions municipals del 2023, Podem es va presentar en coalició amb els Comuns a tots els municipis, però descarten tornar a repetir aquesta fórmula global per als comicis del maig del 2027.