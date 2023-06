Podem assumeix el "veto injust" a Irene Montero a les llistes de Sumar i el seu paper "modest" en la coalició

Belarra insisteix que és un error l'exclusió de Montero perquè dona una victòria a la dreta i Montero reivindica el feminisme davant PP i Vox



MADRID, 17 juny (EUROPA PRESS) -

Podem assumeix l'exclusió de la llistes electorals al 23-J amb Sumar de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, malgrat continuar denunciant el "veto injust" de la candidata i vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, a més del rol secundari dins de la coalició d'esquerres.

Així ho han traslladat tant la mateixa Montero com la secretària general de Podem, Ione Belarra, durant la seva intervenció en el Consell Ciutadà estatal de la formació, el màxim òrgan executiu del partit entre assemblees ciutadanes, després del mal resultat del 28-M i a dos dies del registre de les llistes de Sumar.

Belarra ha afirmat que el "veto de Yolanda Díaz i Sumar" a Irene Montero és "sobretot un error perquè implica la victòria de la disciplina de les dretes", que envia un missatge polític "perillós" per a l'esquerra i la lluita de les dones.

Davant els seus correligionaris, la líder de Podem ha desgranat que han intentat durant els últims dies que els dirigents de Sumar rectifiquessin aquesta exclusió, però "lamentablement" no ha estat possible.

BELARRA: MONTERO ÉS PART IMPRESCINDIBLE DEL FUTUR DE PODEM

Això sí, ha deixat clar el rebuig de Podem a aquest "veto", per prometre que la seva formació "mai li deixarà anar la mà" i expressar el seu immens orgull per la titular d'Igualtat, per subratllar que és un referent no només per al present de l'organització sinó que és una "part indispensable" del futur de Podem.

No obstant això, Belarra ha ressaltat que malgrat això han decidit col·lectivament signar la candidatura conjunta amb Sumar, conscient que davant l'avanç de l'"onada reaccionària" l'única opció per revalidar el Govern progressista de coalició és una única candidatura a l'esquerra del PSOE el 23-J.

Per tant, tornen a interposar l'"interès col·lectiu" per sobre del propi partit, com ja van fer amb la moció de censura que va fer president Pedro Sánchez o acceptar l'exclusió de l'ex-secretari general Pablo Iglesias en el primer intent fracassat de govern de coalició amb el PSOE, que va portar a la repetició d'eleccions el 23-J.

I és que Belarra està convençuda que això serà l'èxit a mitjà termini i, des d'ara, Podem assumeix el paper "modest" que té a Sumar, admetent que després de molt temps el seu partit no marcarà l'estratègia de campanya i es posen "darrere de Díaz" allà on se'ls demani.

MONTERO DEFENSA LA SEVA GESTIÓ FEMINISTA

Mentrestant, Montero ha insistit que el seu veto és "injust" sense entrar en més retrets a Díaz, en un discurs en el qual ha defensat el feminisme com a moviment "imparable" que ha aconseguit moltes conquestes com la llei 'només sí és sí', la llei trans, la reforma de la llei de l'avortament o impulsar un pacte d'Estat contra la violència de gènere.

D'altra banda, la 'número dos' de Podem ha traslladat que les feministes no poden acceptar "les regles del joc" de la reacció. "No callarem ni ens quedarem parades davant l'ofensiva reaccionària que s'està desplegant des dels poders més profunds i que representen en la política institucional PP i Vox. Parlarem i lluitarem perquè és el que millor sabem fer", ha emfatitzat.