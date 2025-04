Podem anuncia que Irene Montero serà la seva candidata a les eleccions generals amb la mà estesa a l'esquerra

MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha anunciat que l'exministra d'Igualtat, Irene Montero, serà qui lideri una candidatura dels morats per a les pròximes eleccions generals.

Per la seva banda, Montero ha assumit el repte i es posa des d'aquest moment a aixecar no només una candidatura que representi la pau, sinó un procés polític i democràtic que suposi una "esquerra forta" i doni esperança a la ciutadania.

Així ho han avançat totes dues aquest diumenge a Madrid durant l'acte 'Per la pau i contra el règim de guerra', organitzat per la formació morada per instar a la mobilització contra l'augment de la despesa militar.

"Sé que és demanar-te molt (...) però estem en un moment crític i només una dona pacifista i valenta farà la feina al davant", ha resolt.

CANDIDATURA OBERTA A L'ESQUERRA

Durant la seva intervenció, Belarra ha sol·licitat formalment que Montero, malgrat la seva feina al Parlament Europeu, que es posi a liderar ja una candidatura en les pròximes eleccions generals, que no sigui "només de Podem" sinó que tendeixi la "mà a la societat civil organitzada" i a les persones que estan "desencantades" amb un govern.

Encara més, Belarra ha denunciat que l'executiu presidit per Pedro Sánchez que està ficant al país en un règim de guerra, aposta pel "rearmament" i és "incapaç" de tenir "prou valentia per fer fora els fons voltor nord-americans d'aquest país".

Per tant, i per aturar els peus als plans del president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha desgranat que Montero és la persona per "estendre la mà" a totes les persones disconformes amb aquesta deriva i que tenen por dels efectes dels "aranzels" dels EUA en l'economia.

MONTERO ÉS GARANTIA D'"ESQUERRA DE PODER"

"Sé, i crec que ho sé molt bé, que demanar-te això després de tot el que ja has fet per a aquest país i particularment per a les dones d'aquest país" és demanar molt, ha afegit Belarra per traslladar-li que pot comptar amb ella per al seu "equip" i aconseguir que Espanya torni a tenir una "esquerra de poder i de govern". "Endavant, companya", ha postil·lat la secretària general de Podem.

Per la seva banda, Montero ha explicat que és el moment per "comprometre's" i avui Podem, amb Belarra al capdavant del partit, té un lideratge clar i comparteix amb ella que és el moment de fer créixer les forces de la pau en vista del rearmament.

MONTERO: CAL UNA ESQUERRA DAVANT DEL "ROBATORI" DEL PLA DE REARMAMENT

"Tenim la responsabilitat de lluitar per un món amb més pau i més drets", ha emfatitzat l'exministra i actual eurodiputada de Podem, demanant el suport de tota l'organització per aixecar una candidatura per la pau en les pròximes eleccions.

Així mateix, ha denunciat que pla de rearmament de la UE és un "robatori a mà alçada", no un "salt tecnològic" en una rèplica al president del Govern central, i que aquest règim de guerra només provocarà que creixi la ultradreta. De fet, ha denunciat que la "progressia" i el "malmenorisme", en al·lusió al PSOE, hauria de combatre el "feixisme" en comptes d'intentar "acabar" amb l'esquerra alternativa.

En aquest sentit, ha desgranat que Espanya necessita "esquerra i pau", no el retorn del bipartidisme ni pactes amb el PP per tirar endavant els pressupostos generals, llançant així una crítica a unes declaracions del secretari general de CCOO, Unai Sordo.