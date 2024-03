Podem acusa el Govern de "descafeïnar" les seves propostes en acordar els pressupostos amb el PSC

Demana als comuns que no només condicionin el seu suport als comptes al projecte del Hard Rock



BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, ha acusat aquest dilluns el Govern de "descafeïnar les seves propostes", després del pacte amb el PSC sobre els pressupostos de la Generalitat 2024.

"El govern d'ERC opta per descafeïnar les seves propostes i triar el camí fàcil per un PSC que continua instal·lat en les polítiques econòmiques de fa 30 anys", ha reivindicat Abellán en una roda de premsa.

A parer seu, els pressupostos que plantegen tots dos partits són una "caricatura a la desesperada" que no s'adapten a la realitat de Catalunya.

Abellán ha assegurat que l'acord entre republicans i socialistes destina recursos a empreses vinculades al sector sanitari, "en lloc d'anar revertint les privatitzacions" i que els serveis siguin de gestió pública.

"Parlem d'externalitzacions, precarització i del desmantellament dels serveis públics", ha remarcat Abellán, que alhora ho ha vinculat amb el model de país al qual, segons ella, aspiren tant el president del Govern, Pere Argonès, com el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez.

ELS COMUNS I EL HARD ROCK

Abellán ha incidit a rebutjar el complex turístic del Hard Rock i l'ha qualificat de "projecte caduc", i ha subratllat que no té vigència en el context climàtic actual.

"Demanem als comuns que no se centrin només en el Hard Rock, hi ha altres coses que ens estan intentant ficar en aquest pressupost i que no podem permetre com a força progressista a Catalunya", ha afegit, en referència a la condició dels comuns per donar suport als comptes.

En aquest sentit, ha defensat que cal potenciar el terreny i presentar una proposta alternativa al Hard Rock, ja que "hi ha possibilitats de crear una bona indústria" que no passi per destrossar la situació climàtica, ha afirmat.