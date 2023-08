El PNB reafirma el seu rebuig a negociar la investidura de Feijóo

BILBAO, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

El PNB ha insistit aquest dilluns en el seu rebuig a negociar la investidura per fer president del Govern central al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, després de les apel·lacions que els populars han dirigit a la formació jeltzale perquè s'avingui a reconsiderar el seu veto després de la renúncia de Vox a entrar a l'Executiu de l'Estat.

La formació dirigida per Andoni Ortuzar ha recordat, a través de les xarxes socials, que el passat 24 de juliol, després de les eleccions generals, l'Euzkadi Buru Batzar, l'Executiva del PNB, "va fixar la seva posició amb meridiana claredat" en contra d'iniciar converses per investir Feijóo.

"Davant l'intent d'alguns actors polítics i mediàtics, tant a Euskadi com a Espanya, de construir una realitat alternativa, estimem oportú i convenient refrescar la seva memòria", assenyalen a través de les xarxes socials els jeltzales.

En aquest sentit, recorden la decisió que va adoptar la direcció del PNB en la reunió que va celebrar a Sabin Etxea aquell 24 de juliol, i el comunicat que posteriorment van fer públic, en el qual informaven que Ortuzar havia trucat aquella nit el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo --qui havia tractat de contactar amb ell prèviament al llarg de la jornada--, per traslladar-li la negativa del seu partit a iniciar converses "de cara a facilitar la seva investidura com a president del Govern espanyol".

Durant les setmanes anteriors, els màxims dirigents jeltzales ja havien advertit, en reiterades ocasions, que el PNB no entraria, "de cap manera", en l'equació PP-Vox, sense referir-se no només al fet que la formació de Santiago Abascal entrés a l'Executiu, sinó també al fet que els populars es recolzessin en ella per governar.

L'oposició dels jeltzales va ser encara més clara quan, després dels comicis del 28 de maig, el Partit Popular va començar a "ficar a les institucions" en altres comunitats autònomes i àmbits locals a Vox. "Ha travessat una línia vermella", van assegurar.