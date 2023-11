El PNB i el PSOE encara no han tancat un acord i la investidura de Sánchez ara depèn dels vots jeltzales

BILBAO (BISCAIA), 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El PNB i el PSOE encara no han tancat un acord, quan s'ha sabut que els socialistes i Junts ja han arribat a un pacte per al suport de la formació catalana a la investidura de Pedro Sánchez com a president, que ara mateix dependria dels vots dels cinc diputats jeltzales.

L'acord entre el PSOE i Junts per investir Sánchez s'ha tancat aquesta matinada després de pactar-se la redacció i l'abast de la llei d'amnistia, que s'impulsarà a les Corts Generals.

La sessió d'investidura es podria celebrar, per tant, la setmana vinent, tot i que el PSOE encara necessita garantir-se el suport del PNB, l'acord del qual encara no s'ha tancat, tal com han informat fonts del partit jeltzale a Europa Press. La formació liderada per Andoni Ortuzar continua negociant.