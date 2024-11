El PNB nega pressions d'empreses o de Junts per fer decaure l'impost extraordinari a energètiques

MADRID 2 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu econòmica del PNB al Congrés, Idoia Sagastizabal, ha negat que la pressió d'empreses o de Junts hagi determinat la decisió del Govern central de fer decaure l'impost extraordinari a les empreses energètiques.

Fa unes setmanes Repsol va decidir traslladar inversions a Portugal davant del panorama fiscal d'Espanya i Junts va advertir que no donaria suport a la continuïtat de l'impost si això posava en risc una inversió de 1.100 milions d'aquesta empresa a Tarragona.

I just aquesta setmana, en què s'han conegut les esmenes parcials a la llei que estableix un impost mínim global del 15% per a les multinacionals, el Govern central ha decidit no introduir cap modificació legal en el tribut i així fer-lo decaure el pròxim 31 de desembre, decisió a la qual s'oposen altres socis com ERC, Bildu i el mateix soci minoritari de l'Executiu, Sumar.

NO HA ESTAT COSA DEL PNB

Sobre aquesta decisió, el PNB va dir el dimecres passat que era per "factors aliens" a la seva organització i, preguntada sobre si aquests factors poden ser Repsol o Junts, Sagastizabal ha estat terminant: "No", ha respost en unes declaracions al Parlament, de RNE, recollides per Europa Press.

En aquesta línia, Sagastizabal creu que s'ha produït un escenari en què han estat implicats molts grups polítics i en què és "difícil d'articular" determinats consensos, més encara en una llei de fiscalitat que trasllada una directiva europea.

"Cada grup ha intentat regular allò que considera més necessari per als seus interessos i la política fiscal que vol dur a terme", ha afegit la portaveu, i ha recordat que per al seu grup no era "una línia vermella" la continuïtat del gravamen concebut com a prestació patrimonial, però sempre que es transformés en un impost i així Euskadi i Navarra poguessin gestionar-lo.

S'HA D'APROVAR L'IMPOST MÍNIM GLOBAL

Sobre la postura que puguin adoptar grups com Bildu, ERC, Podemos o Sumar, que són contraris a retirar l'impost, la portaveu del PNB considera que seria d'una "irresponsabilitat política i econòmica molt gran" que aquestes formacions no donessin suport a la tramitació del projecte per traslladar l'impost mínim global, que té com a data límit el pròxim 1 de gener.

"Cadascú aquí s'haurà de retratar quant a les esmenes i quant a les votacions (...) ells hauran de calibrar el que volen fer, em semblaria una irresponsabilitat política i econòmica molt gran", ha comentat.

Sagastizabal ha recordat que el seu grup també ha acordat amb el PSOE la concertació d'aquest impost per a Euskadi i Navarra, que afectarà aquelles empreses multinacionals amb ingressos d'almenys 750 milions d'euros.

Aquesta mateixa concertació l'ha aconseguit el PNB amb l'impost a la banca. Tot i que s'hagin "rebaixat" les pretensions del PSOE amb aquest tribut, en permetre deduccions en l'Impost de Societats per als bancs, Sagastizabal creu que també és necessari "comptar amb la banca perquè flueixi el crèdit". "Has d'arribar a un equilibri. I quan a més estàs negociant, doncs moltes vegades cal abandonar posicions maximalistes i arribar a un punt intermedi", ha explicat.

NO DESCARTA QUE EL GOVERN CENTRAL HAGI DE CRIDAR Al PP

Sobre les negociacions del Govern central amb el projecte de llei, la portaveu ha assenyalat que dependran dels grups polítics, per la qual cosa no es pot descartar que l'Executiu hagi de negociar amb el PP. "Ens haurem de retratar cadascun", ha anotat.

Finalment, la nacionalista ha indicat que per a la seva formació la tramitació d'aquest projecte de llei no dificulta les negociacions dels Pressupostos Generals de l'Estat, que es van paralitzar en un primer moment i després es van tornar a reprendre.

"Actuarem amb responsabilitat, com sempre ho hem fet, i després veurem de cara als pressupostos el que passa", ha conclòs.