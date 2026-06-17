El PNB insta Sánchez a convocar eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos

MADRID 17 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha instat aquest dimecres el president del Govern central, Pedro Sánchez, a convocar eleccions si no aconsegueix aprovar el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2027.
En la sessió de control al Govern central d'aquest dimecres a la cambra baixa, Vaquero ha adreçat una pregunta a Sánchez per saber com pretén afrontar el debat dels pressupostos tenint en compte que "és evident que ha perdut la majoria d'investidura".
La diputada basca ha ironitzat que parlar de pressupostos sembla una "extravagància" tenint en compte l'agenda judicial de l'entorn de Sánchez, cosa que "ni el Mundial de futbol podrà eclipsar".
No obstant això, ha exigit que reti comptes perquè és la seva obligació presentar un comptes i li ha demanat detallar com hi plasmarà els compromisos adquirits amb el PNB en l'acord d'investidura, després de tres anys "marejant la perdiu" i prorrogant els vigents des del 2023.
SÁNCHEZ: "HAUREM DE PARLAR AMB ELS GRUPS"
En el torn de rèplica, Sánchez ha començat assenyalant que el govern de coalició es troba en situació de minoria parlamentària, per la qual cosa hauran de parlar amb els grups per lligar els suports per al projecte pressupostari.
Més enllà dels comptes, Sánchez ha matisat que la legislatura és "peculiar" i queden altres objectius per assolir com la culminació dels fons europeus, la llei d'amnistia i respondre a les diferents crisis econòmiques que han derivat de conflictes bèl·lics internacionals.
No obstant això, Sánchez ha assegurat que els pressupostos es presentaran i seran "coherents" amb l'ambició en la perspectiva social, la transició energètica i el rigor fiscal.
Per cloure el debat, Maribel Vaquero ha avisat Sánchez: "Estem nedant l'últim llarg d'aquesta legislatura. Presenti els pressupostos, és la seva obligació, però si no aconsegueix un acord suficient en aquesta cambra, dissolgui-la i convoqui eleccions".