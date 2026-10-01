El PNB donarà suport al decret d'habitatge amb ajuts fiscals i rebutjarà el de la renovació dels contractes de lloguer

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El PNB ha avançat que votarà a favor al Congrés del decret d'habitatge que inclou bonificacions fiscals i mesures de protecció contra els desnonaments, mentre que votarà en contra del text que inclou la renovació automàtica dels contractes de lloguer.
Els dos decrets ja s'han publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i es votaran divendres en el ple del Congrés, que ha de decidir si els convalida o els deroga. Sobre el decret que facilitaran, els nacionalistes bascos hi troben "carències importants" i consideren que és un "pegat que no solucionarà un problema que ve de lluny".
La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaqueo, ha dit que el seu grup donarà un suport "crític" al primer decret perquè entén que frena abusos i millora la situació dels petits propietaris "malgrat la desastrosa redacció" del text.
Això sí, a través d'una publicació a X ha avisat que "no és la solució". "No s'arregla en un decret llei el que no s'ha fet en vuit anys", ha dit. A continuació, ha confirmat que votarà en contra de l'altre decret perquè entén que "penalitza el petit propietari".