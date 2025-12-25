PNB critica que el rei no ha fet "cap reconeixement a la nació basca ni a la nació catalana"

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
Retreu les "absències" del missatge nadalenc i insisteix en desclassificar tots els documents del 23-F
SANT SEBASTIÀ, 25 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PNB en el Congrés, Maribel Vaquero, ha criticat que el missatge nadalenc del rei Felip VI no hagi fet "cap reconeixement a la nació basca ni a la nació catalana", una de les "absències que és habitual". "Sobretot, sí haguéssim desitjat que s'hagués dit alguna cosa d'aquests atacs que ha tingut l'euskeraaquest any, que han estat uns atacs molt greus", ha retret.
En declaracions aquest dijous a Sant Sebastià, ha fet una valoració "no sobre el que va dir, sinó sobre les absències, sobre allò que no va dir". "Sí va dir, d'una banda, que han passat 50 anys des que va morir Franco. Hem de recordar que Franco va morir en el llit després de nomenar el seu pare cap d'Estat i que durant aquests 50 anys hi ha encara clarobscurs i molts foscos que falten per conèixer", ha dit.
Ha recordat que el PNB ha demanat en nombroses ocasions que es desclassifiquin tots els documents per conèixer "la veritat, i que hi hagi una nova Llei de Secrets Oficials, perquè aquesta impedeix conèixer els fets d'aquell final de dictadura i també de la transició", i fets com el fallit cop d'estat del 23-F.
Segons ha defensat la representant jeltzale, perquè una democràcia tingui valor i tingui un "pilar fort tan important com el diàleg, tan important com respectar les institucions, és conèixer la veritat perquè aquests fets tan greus no es tornin a repetir".
En concret, ha al·ludit a fets sense aclarir com el cas Zabalza, el cas Aldama, el 3 de març o el cop d'estat, que no es coneixen, i s' "està ocultant aquesta veritat". "Creiem que cal desclassificar aquests documents i que s'ha de conèixer la veritat, perquè un dels pilars de qualsevol sistema democràtic és que es conegui la veritat i, per tant, caldria donar valor també a que es coneguin tots els fets i que es derogui una llei de 1968, que va aprovar Franco".
Ha insistit en que hi ha "moltes absències" en el missatge nadalenc de Felip VI. "Una d'elles, que ens importa molt com a poble, és el respecte a la nostra llengua i creiem que davant dels atacs que està tenint hagués estat desitjable que hagués fet algun tipus de referència", ha subratllat.