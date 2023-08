Plusfresc salva 10 tones de menjar en dos mesos a través de Too Good To Go

LLEIDA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

Plusfresc ha salvat 10 tones de menjar en dos mesos a través de l'aplicació Too Good To Go, amb la qual va establir al maig una aliança per salvar excedents de menjar.

Després de realitzar una prova pilot al gener en quatre establiments de Lleida, Barcelona, Reus (Tarragona) i Vielha (Lleida), la companyia ha estès aquest servei a 72 supermercats, informa aquest dimarts en un comunicat.

Segons el director de Responsabilitat Social Empresarial de Plusfresc, Rafel Oncins, iniciatives com aquesta els han fet conscienciar als seus clients "de la importància de fer una compra responsable amb la finalitat de salvar aliments".