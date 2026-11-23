MADRID 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Plus Ultra ha decidit suspendre totes les seves operacions aèries des d'aquest dilluns i fins a nou avís, incloses les rutes amb Veneçuela, mentre està immersa en un preconcurs de creditors per dificultats econòmiques, agreujades per l'encariment del combustible.
Tal com ha explicat en un comunicat, aquesta decisió respon a un exercici de responsabilitat i prudència per gestionar la situació de manera "ordenada", mentre es continuen avaluant les opcions disponibles.
"La companyia actuarà de conformitat amb la normativa aplicable i amb la deguda consideració dels interessos de les persones afectades", ha afegit.
En aquest punt, l'aerolínia ha declarat ser conscient de l'impacte de la suspensió de les operacions per als diferents actors --des dels treballadors i clients fins als proveïdors-- i ha destacat que els "equips corresponents" treballaran per atendre les demandes dels afectats.