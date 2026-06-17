El ple valida l'informe sobre el compliment de despesa del Parlament el 2025 amb 64,2 milions

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha validat aquest dimecres l'informe sobre el compliment de la despesa de la cambra de l'exercici 2025, xifrat en 64,2 milions d'euros.
L'informe s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC-Units, Junts i ERC; els vots en contra de Vox i AC, i l'abstenció del PP, els Comuns i la CUP.
El diputat de Junts Jordi Munell, elegit diputat interventor, ha presentat l'informe i ha exposat que el pressupost del Parlament venia prorrogat des del 2023 i era de 58,6 milions i al llarg del 2025 es van generar crèdits amb fons romanents en dues ocasions fins a arribar als 64,2 milions amb els quals finalment es van tancar els comptes.