El ple del Parlament seguirà aquest dijous a les 15 hores pel vent i permetrà delegar el vot

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Portaveus del Parlament ha decidit que el ple es reprengui aquest dijous a les 15 hores en lloc de les 9 amb motiu de l'episodi de vent previst a Catalunya, i els diputats tindran fins a les 13 hores per comunicar que deleguen el vot.
Segons han explicat fonts parlamentàries després de la reunió de la Junta d'aquest dimecres a la tarda, el ple començarà amb una interpel·lació dels Comuns al Govern sobre mobilitat i transport públic; seguida de mocions de PP, CUP, Junts i ERC sobre la xarxa ferroviària, i una altra moció de Vox sobre el sector primari.
Després se celebrarà el debat i les votacions de les propostes de resolució del debat monogràfic sobre la crisi de l'ascensor social, i les mateixes fonts calculen que la sessió es pot allargar fins a les 21 hores.
TREBALLADORS DEL PARLAMENT
Han explicat que es posposarà alguna moció i alguna interpel·lació, i també s'ha acordat que els treballadors del Parlament que puguin teletreballar, ho facin.
Les mateixes fonts han explicat que s'ha decidit reprendre el ple a les 15 hores perquè les previsions meteorològiques indiquen que el pic de perill per l'episodi de vent serà fins a les 12 hores i que després es preveu que baixi el nivell d'alerta.