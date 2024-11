El ple de l'AMB aprova apujar el preu de l'aigua a Barcelona i 22 municipis més el 2025

S'incrementarà 2 euros de mitjana per rebut bimensual

BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -

El ple de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat aquest dimarts les noves tarifes del preu de l'aigua, que s'incrementarà 2 euros de mitjana per rebut bimensual a Barcelona i 22 municipis més el 2025, una xifra que en termes relatius suposa un increment del 5,95%.

La pujada de preus s'ha aprovat amb el 'sí' del PSC, ERC, Junts i Vivim Montcada i Reixac; l'abstenció d'En Comú Podem, Compromís i acord per Torrelles i Junts per Tiana, i el 'no' del PP i VOX, informa l'organisme metropolità aquest dimarts en un comunicat.

La modificació contempla que, per a les llars amb "un consum moderat", l'augment serà del 2,9%, la qual cosa equival a una pujada equiparable a la de l'increment de l'índex de preus al consum (IPC) i que suposarà un augment d'1 euro al mes, però per als que tinguin un consum més elevat la pujada arribarà al 6,72%.

L'AMB també manté la política de variar el límit dels blocs de consum en funció del nombre de persones de la unitat familiar, de manera que l'esforç del preu variable del consum sigui proporcional, així que quan la unitat familiar es compongui de més de tres persones, la tarifa serà més baixa.

OBRES DE MILLORA

Segons el comunicat, els principals increments estan motivats principalment per les obres previstes per fer front a la sequera actual i mitigar-ne els efectes, i també actuacions com la millora del cicle comercial o la ciberseguretat.

En el cas d'Aigües del Prat, que ofereix servei a 1.000 unitats familiars, l'augment previst de les tarifes el 2025 és del 9,26%, que en termes absoluts representa un increment mitjà mensual d'1,17 euros per unitat familiar o abonat domiciliari (2,34 euros/factura).

A més de Barcelona, l'AMB ha indicat que l'increment de tarifes també afectarà els municipis integrats en la concessió d'ABEMCIA, societat mixta formada per Aigües de Barcelona (AGBAR), Criteria i l'AMB, entre els quals hi ha altres ciutats com l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Montcada i Reixac, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, entre d'altres.

AIGUA ÉS VIDA

En un comunicat aquest dimarts, l'entitat Aigua és Vida ha qualificat de "desproporcionada" aquesta pujada del preu de l'aigua.

"Aigües de Barcelona ha rebut subvencions valorades en 16 milions d'euros per millorar el rendiment i la renovació de la xarxa, i 70 milions provinents del Perte de Digitalització d'Aigua", ha assegurat.

"No té sentit imputar costos d'activitats i augments de personal relacionats amb la detecció de fuites i la renovació de comptadors", han dit.

Han criticat l'increment del 36% de la partida d'objectius de desenvolupament sostenible (3,6 milions) per ser un "concepte buit amb cap inversió específica", i veuen injustificable l'augment del 22% d'R+D+I (5,25 milions) perquè, segons l'entitat, no es pot conèixer l'impacte directe de les investigacions sobre el servei públic metropolità.