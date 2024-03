El Ple del Congrés aprovarà aquest dijous la Llei d'Amnistia per a la seva remissió al Senat

MADRID, 14 març (EUROPA PRESS) -

El Congrés aprovarà aquest dijous, en una sessió plenària monogràfica, la proposició de Llei d'Amnistia que el PSOE ha pactat amb ERC i Junts i que la setmana passada va aprovar la Comissió de Justícia.

La Llei d'Amnistia va haver de tornar a la comissió el passat 6 de febrer, després que una setmana abans Junts votés en contra en la votació conjunta, la qual va haver de sotmetre's en el Ple per tenir caràcter orgànic.

Dijous passat, el darrer dia de termini per emetre un nou dictamen, la Comissió de Justícia va aprovar la Llei d'Amnistia després d'haver-se acordat una esmena entre el PSOE i els independentistes. El text va quedar així llest per tornar al Ple del Congrés i ha estat aquest dimarts quan la Junta de Portaveus ha posat data a aquest debat.

Com l'ordre del dia del Ple d'aquesta setmana ja estava tancat i la seva modificació exigia una unanimitat que ni PP ni Vox anaven a concedir, els promotors de la llei han optat per convocar un segon Ple el dijous en el qual es debatrà i votarà la proposició de llei.

VOTACIÓ PER CRIDA

En aquest Ple extra només es votarà el dictamen de la Comissió de Justícia, ja que el PSOE i els seus socis van acordar retirar totes les esmenes que estaven vives i descartar qualsevol modificació més.

Això sí, com és una norma de rang orgànic necessitarà el vot favorable de la majoria absoluta de la Cambra (176 diputats) per tirar endavant, per la qual cosa no es poden cometre errors ni poden haver-hi deu absències. Com en ocasions anteriors, aquesta segona votació es durà a terme per crida, a petició del PP, segons han precisat a Europa Press fonts parlamentàries.

Si la llei prospera en el Ple, la iniciativa s'enviarà al Senat perquè continuï el seu recorregut. El PP té majoria absoluta a la Cambra alta i pensa retardar al màxim els tràmits. En qualsevol cas, no podrà fer-ho més de dos mesos, ja que aquest és el límit que estableix la Constitució, per la qual cosa l'entrada en vigor es calcula per finals de maig.

Però si en el Ple d'aquest dijous la llei no arribés a aquest llindar mínim de 176, com va passar el 30 de gener, ja no hi hauria una nova oportunitat i tot el procediment parlamentari hauria de començar des del principi amb la presentació d'una nova proposició de llei.